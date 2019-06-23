Футбол
Дани Алвес предложил себя «Барселоне»Бомбардир.ру 08:44
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, 36-летний футболист связался с «Барселоной» и предложил ей свои услуги. Каталонцы изучают ситуацию и не исключают любого развития событий.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
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В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
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Происшествия
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На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
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Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
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На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
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Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
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2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
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Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.
Обновлено в 10:31
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Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
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Квят: даже без штрафа сложно было бы попасть в очки на Гран-при Франции
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
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Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
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