Футбол

Дани Алвес предложил себя «Барселоне»Бомбардир.ру 08:44

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, 36-летний футболист связался с «Барселоной» и предложил ей свои услуги. Каталонцы изучают ситуацию и не исключают любого развития событий.
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Источник: Дани Алвеса предложили «Барселоне»

Спорт-Экспресс08:17

Дани Алвес ушёл из «ПСЖ», забил за сборную Бразилии и хочет в «Барселону»

Чемпионат12:00

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Sport.ru10:00

СМИ: Алвес предложил себя «Барселоне»

РИА Новости09:04

СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Матч ТВ09:00

«Барселоне» предложили подписать Алвеса

Sports.ru08:27

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ru08:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
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Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
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Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
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Происшествия

Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
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Происшествия

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Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Спорт

Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр

Обновлено в 12:04
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
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Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Экс-участница Serebro Елена Темникова стала блондинкой.
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Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Энергетика

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
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Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
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Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

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Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
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В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

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Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов

Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Автоспорт

Квят: даже без штрафа сложно было бы попасть в очки на Гран-при Франции

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что даже без штрафа ему было бы сложно заработать очки на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

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Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
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В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
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Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше

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