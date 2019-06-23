Футбол
Дани Алвес предложил себя «Барселоне»Бомбардир.ру 08:44
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, 36-летний футболист связался с «Барселоной» и предложил ей свои услуги. Каталонцы изучают ситуацию и не исключают любого развития событий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол
Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием
Обновлено в 08:07
Политика
Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?
Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Политика
Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Технологии
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Обновлено в 07:30
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено 21 июня в 10:02
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Авто
Компания GMC планирует возродить внедорожник Jimmy
Внедорожник был снят с производства более 10 лет назад. По предварительным данным компания планирует начать выпуск нового Jimmy к 2022 году.
Обновлено в 04:05