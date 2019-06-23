Футбол

Дани Алвес предложил себя «Барселоне»Бомбардир.ру 08:44

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, 36-летний футболист связался с «Барселоной» и предложил ей свои услуги. Каталонцы изучают ситуацию и не исключают любого развития событий.
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Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ru08:56

Источник: Дани Алвеса предложили «Барселоне»

Спорт-Экспресс08:17

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Sport.ru10:00

СМИ: Алвес предложил себя «Барселоне»

РИА Новости09:04

СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Матч ТВ09:00

«Барселоне» предложили подписать Алвеса

Sports.ru08:27

Дани Алвес ушёл из «ПСЖ», забил за сборную Бразилии и хочет в «Барселону»

Чемпионат12:00
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Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
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Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

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Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

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Политика

Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?

Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Политика

Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста

В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Политика

Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Российская студентка спасла тонущих детей и погибла

Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество

Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану

Обновлено в 07:37
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

На следующей неделе в Москву придет осенняя погода

На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Технологии

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
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При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии

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Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено 21 июня в 10:02
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Авто

Компания GMC планирует возродить внедорожник Jimmy

Внедорожник был снят с производства более 10 лет назад. По предварительным данным компания планирует начать выпуск нового Jimmy к 2022 году.
Обновлено в 04:05
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