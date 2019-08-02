Футбол
Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу»Bookmaker-ratings.ru 01:13
Экс-игрок «ПСЖ» перешел в «Сан-Паулу». 36-летний бразилец подписал контракт с «Сан-Паулу» до декабря 2022 года, информирует официальный сайт клуба.
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Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» и взял 10-й номер
Sport24.ruвчера в 20:17
Президент «Сан-Паулу»: «Однажды сказал Дани Алвесу, что он будет играть за наш клуб»
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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