Футбол
Дани Алвес намерен продолжить карьеру в АнглииSport24.ru 28 июня в 14:15
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Руководство парижского клуба предложило 36-летнему бразильцу соглашение на один год, а Алвес настаивает на двухлетнем договоре. По информации The Mirror, Алвес намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии.
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«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к Дани Алвесу
Спорт-Экспресс28 июня в 16:24
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