Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»Чемпионат 05:17

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим. Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити».
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«Манчестер Сити» возобновил интерес к Дани Алвесу

Советский спорт06:45

Дани Алвес отправился в Европу, чтобы выслушать два предложения

Sportbox.RU03:44

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Чемпионат05:17

Globo Esporte: «Манчестер Сити» может подписать Дани Алвеса

Бомбардир.ру05:17

Английский топ-клуб собирается подписать Алвеса

Евро-футбол.ру05:46

Дани Алвес может перейти в «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс05:45

Дани Алвес отправился в Европу, чтобы выслушать два предложения

Матч ТВ03:44
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Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Спорт

CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду

По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия

У Верховного суда задержаны десятки крымских татар

В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Авто

АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Врачи назвали три признака серьезных проблем с печенью

Специалисты назвали признаки, которые сигнализируют о серьёзных проблемах и разрушении печени.
Обновлено в 02:19
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол

Госдума приняла закон о штрафах для спекулянтов билетами на Евро-2020

Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП, призванные усилить ответственность за продажу поддельных билетов на чемпионат Европы по футболу UEFA в 2020 году.
Обновлено в 06:24
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
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Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Российские врачи поставили диагноз Меркель

Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 14:08
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9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

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25-летний певец опубликовал в Instagram фото со свидания со своей женой - 22-летней моделью Хейли (в девичестве Болдуин) и признался ей в теплых чувствах.
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ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
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Происшествия

Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках

Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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