Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»Чемпионат 05:17
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим. Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити».
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