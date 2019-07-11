Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим. Как сообщает Globo Esporte, следующим клубом 36-летнего футболиста может стать «Манчестер Сити».

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Теннис Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).

Экономика Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог "Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.

Происшествия Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина.

Игры Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4 Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.

Политика Список потенциально опасных собак могут расширить Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.

Армия и оружие Иранские корабли попытались остановить британский танкер В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Происшествия Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".

Происшествия В центре Волгограда нашли тело женщины В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко обнаружили тело женщины.

Происшествия Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

Общество Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой 10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.

Космос Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.

Наука Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.

Политика Рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Экономика Раскрыт доход от пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии Ранее ВЭБ.РФ сообщил, что доходность от размещения пенсионных накоплений россиян I квартале 2019 года составила 7,66% (32,47 млрд рублей) по расширенному портфелю и 11,72% (0,84 млрд рублей) по портфелю госбумаг, также отмечалось, что ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.

Хоккей КХЛ представила официальный календарь на новый сезон Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.

Происшествия Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.

Армия и оружие В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».

Футбол «Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ «Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.