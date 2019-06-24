Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»Чемпионат 08:20

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье станет свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен», может оказаться в Турции. По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

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