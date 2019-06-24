Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»Чемпионат 08:20

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье станет свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен», может оказаться в Турции. По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
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СМИ: «Фенербахче» хочет подписать Дани Алвеса

Советский спорт10:01

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Soccer.ru10:19

СМИ: Алвес может перейти в «Фенербахче»

Sportbox.RU09:34

СМИ: Алвес может перейти в «Фенербахче»

Матч ТВ09:34

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Чемпионат08:20

Экс-защитник «Барселоны» может сменить клубную прописку

Газета.Ru07:10

СМИ: Дани Алвес может перейти в «Фенербахче»

Спорт-Экспресс06:30
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Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Казахстане возросло до 16

Обновлено в 05:12
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских

Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Футбол

Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.
Обновлено в 10:45
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Honor 9X

Инсайдер под ником RODENT950 часто одним из первых публикует достоверные новости, касающиеся техники Huawei.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Экономика

Билетам в плацкарт предрекли подорожание

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Общество

Восстановлено электроснабжение Симферополя

По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.
Обновлено в 11:15
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО

Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF отмечается в сообщении Напомним, что силы быстрого реагирования НАТО включают в себя сухопутные войска, войска специального назначения, воздушные и морские подразделения.
Обновлено в 07:45
Общество

Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой

Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Кино

Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel

Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
Футбол

Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера

Обновлено в 11:30
Экономика

ЦБ РФ ждет ускорения роста ВВП во II-III кварталах 2019 года

ЦБ РФ ожидает ускорения роста российской экономики во втором-третьем кварталах 2019 года за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Политика

Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ

Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Общество

Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции

Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
Обновлено в 08:47
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Максакова раскроет имя убийцы Вороненкова

Обновлено в 10:05
Культура

Вилли Хаапасало приступил к съемкам фильма о Татарстане

Вилли Хаапасало продолжает работу в Казани. Ранее уже сообщалось, что финский актер и телеведущий намерен снять фильм о Татарстане.
Обновлено в 08:55
Политика

Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
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