Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»Чемпионат 08:20
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье станет свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен», может оказаться в Турции. По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
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