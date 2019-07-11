Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 36-летний бразилец может перейти в английский гранд в качестве свободного агента. Как сообщает Globo Esporte, также Дани Алвес имеет другие предложения, в том числе – из Китая.

Дани Алвес может перейти в «Манчестер Сити»

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