Футбол
Дани Алвес может перейти в «Манчестер Сити»Bookmaker-ratings.ru 03:27
Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 36-летний бразилец может перейти в английский гранд в качестве свободного агента. Как сообщает Globo Esporte, также Дани Алвес имеет другие предложения, в том числе – из Китая.
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