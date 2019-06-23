Футбол

«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани АлвесаVprognoze.ru 17:16

Напомним, сегодня бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что уходит из «ПСЖ». Позже сообщалось, что Алвес хочет вернуться в «Барселону» и уже предложил свои услуги «сине-гранатовым». Однако, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не заинтересован в 36-летнем бразильце.
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«Барселона» не планирует подписывать Дани Алвеса. Бразилец хотел бы вернуться

Sports.ru14:49

СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Матч ТВ09:00

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ru08:56

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Sport.ru10:00

СМИ: Алвес предложил себя «Барселоне»

РИА Новости09:04

«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

Чемпионат15:33

Источник: Дани Алвеса предложили «Барселоне»

Спорт-Экспресс08:17
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Политика

В украинской столице сегодня состоялся Марш равенства

Обновлено в 09:32
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Космос

Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» введен в эксплуатацию

Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать

Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Здоровье

Названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни на 10 лет

Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.
Обновлено в 17:10
Здоровье

Без таблеток, по старинке. Как самостоятельно избавиться от головной боли?

Считается, что головная боль может возникать от гипоксии, т.е. недостатка кислорода в организме, возникающего, например, из-за духоты в помещении, недосыпа и т.д. В этом случае есть рекомендация встать и прогуляться по улице.
Обновлено в 17:08
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Игры

Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim

Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика

В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян

Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
Обновлено в 15:47
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Происшествия

Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео

В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
Обновлено в 06:47
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Футбол

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 16:40
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Гаджеты

Компания LG получила патент на смартфон с камерой в дисплее

Компания LG Electronics получила патент на смартфон с камерой, встроенной в дисплей.
Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
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