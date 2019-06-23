Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани АлвесаVprognoze.ru 17:16
Напомним, сегодня бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что уходит из «ПСЖ». Позже сообщалось, что Алвес хочет вернуться в «Барселону» и уже предложил свои услуги «сине-гранатовым». Однако, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не заинтересован в 36-летнем бразильце.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
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