Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 09:07

Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне». Накануне 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ». По информации RAC1, Алвес предложил свои услуги каталонскому гранду.

Спорт день за днем

Политика Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Общество Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Энергетика Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.

Экономика «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».

Политика Президент Грузии испугалась ухода российских туристов Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.

Шоу-бизнес Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.

Происшествия В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Гаджеты Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100% Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.

Политика Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.

Футбол Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.

Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Футбол Крицюк рассказал о состоянии Классона Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.

Футбол Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Армия и оружие Два военных самолета США заметили у Крыма У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Наука Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.

Происшествия Российская певица погибла на Волге В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.