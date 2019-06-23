Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:07

Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне». Накануне 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ». По информации RAC1, Алвес предложил свои услуги каталонскому гранду.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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