Футбол
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:07
Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне». Накануне 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ». По информации RAC1, Алвес предложил свои услуги каталонскому гранду.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей
Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:14
Финансы
В пятницу кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 б.п. в доходности
По итогам дня движение на валютном рынке оказалось минимальным (USD/RUB 63.05, +0.3%), кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 бп в доходности, а ставка кросс-валютного свопа на горизонте 1 года выросла на 11 бп (7.15%).
Обновлено в 03:04
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Футбол
Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»
Обновлено в 03:53
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Разработкой второй генерации «Тигр Next» занималась Военно-промышленная компания (ВПК) «Группы ГАЗ», сейчас выпускающая первое поколение «Тигра».
Обновлено в 03:34
Политика
Лавров рассказал о русофобии в Грузии
Запад закрывает глаза на русофобию и бесчинства националистов в Грузии.
Обновлено в 04:02
Теннис
Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова
В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова, который является сыном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Общество
Школьник Путин набрал 300 баллов за ЕГЭ
Выпускник гимназии из города Северск в Томской области Александр Путин набрал 300 баллов за три ЕГЭ.
Обновлено вчера в 06:47
Религия
У православных России начинается Петров пост
Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Энергетика
Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц
Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10