Футбол
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:07
Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне». Накануне 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ». По информации RAC1, Алвес предложил свои услуги каталонскому гранду.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Футбол
Ван Гал: «Месси играл на команду только при Гвардиоле»
Будучи в «Барселоне», Неймар играл на Месси. Только Гвардиола хорошо отработал с аргентинцем.
Обновлено в 07:17
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Космос
В NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца
Американское космическое агентство одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Общество
Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна
Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали отшельнице продукты питания и предметы быта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
Обновлено в 08:39
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Экономика
Билетам в плацкарт предрекли подорожание
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
Обновлено в 07:54
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на продление Абызову срока ареста
Бывшему министру открытого правительства вменяют хищение и вывод за рубеж 4 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:26
Общество
В Москве появился гигантский стеклянный купол
В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол.
Обновлено в 07:26
Теннис
Первая ракетка мира Барти из-за травмы снялась с турнира в Истбурне
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти из-за травмы снялась с теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 09:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Певица Пелагея показала фанатам редкие фото с подросшей дочерью
Певица Пелагея опубликовала в соцсети Instagram фотографии, где показала многочисленным фанатам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 06:25
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Общество
Суд принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России
Обновлено в 05:26
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22