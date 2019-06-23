Футбол

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:07

Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне». Накануне 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ». По информации RAC1, Алвес предложил свои услуги каталонскому гранду.
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СМИ: «Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Спорт-Экспрессвчера в 17:27

СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Матч ТВвчера в 09:00

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ruвчера в 08:56

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Sport.ruвчера в 10:00

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Спорт день за днемвчера в 09:56

СМИ: Алвес предложил себя «Барселоне»

РИА Новостивчера в 09:04

«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

Чемпионатвчера в 15:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

Обновлено в 09:01
Футбол

Глушаков ищет работу через инстаграм

Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Обновлено в 08:46
Авто

В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

На международный форум в Москве приедут парламентарии из 131 страны

Около 800 иностранных представителей прибудут в Москву для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", 85 стран будут представлены официальными делегациями.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:00
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество

Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников

С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 22:42
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совфеде

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Общество

Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Транспорт

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Обновлено в 09:45
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика

В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе

Если дело дойдет до фактического развертывания на Земле таких систем, то ситуация не только усложнится, но и обострится до предела,- заявил Рябков Карибский (кубинский) ракетный кризис разразился в 1962 году, когда Советский Союз ответил на развертывание американских ракет в Турции, отправив баллистические ракеты на Кубу, что вызвало противостояние, которое привело мир на грань ядерной войны.
Обновлено в 09:53
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 09:46
Общество

Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford

Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областиного правительства.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Новосибирске таксист избил клиента за фокус с визиткой

В Новосибирске таксист напал на клиента после того, как тот показал ему фокус его визитной карточкой.
Обновлено в 09:13
Авто

Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Общество

В Москве появился гигантский стеклянный купол

В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол.
Обновлено в 07:26
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