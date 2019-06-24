Дани Алвес может вернуться в «Барселону»Чемпионат вчера в 08:36

Бразильский защитник Дани Алвес, ранее объявивший об уходе из «Пари Сен-Жермен», может вернуться в «Барселону», сообщает RAC1. Соглашение бразильского футболиста с парижанами истекает 30 июня.

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Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

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