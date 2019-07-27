Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сетиГазета.Ru 09:43
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции в Москве
Обновлено в 14:37
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Футбол
Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»
Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Обновлено вчера в 17:40
Космос
Прототип корабля SpaceX Starship поднялся в воздух
Частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров.
Обновлено в 02:15
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Общество
Тарасов рассказал, почему не платит алименты
Тарасов рассказал, почему не платит алименты Дмитрий недавно вернулся из Европы, там он проходил реабилитацию.
Обновлено в 09:40
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Футбол
Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером
Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 14:17
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Происшествия
Группа протестующих устроила шествие в Москве
Обновлено в 10:26
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 14:07
Футбол
Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19
В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании.
Обновлено в 14:20
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Спартак» на выезде проиграл «Тамбову»
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Певица Согдиана в третий раз стала мамой
Оксана Нечитайло более известная как певица Согдиана в третий раз стала мамой.
Обновлено в 11:28