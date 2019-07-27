Футбол

Дани Алвес ищет работу через социальные сетиГазета.Ru 09:43

Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
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«Куда мне отправить свое резюме?» Самый титулованный футболист в истории ищет работу

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Капитан сборной Бразилии ищет работу через Instagram

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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