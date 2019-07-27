Футбол
Дани Алвес ищет работу через InstagramСпорт-Экспресс 10:16
Защитник сборной Бразилии, бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес опубликовал новую фотографию в Instagram. 36-летний футболист интересуется у подписчиков, где он может разместить свое резюме. Летом 2019-го Алвес покинул "ПСЖ".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.
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Политика
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
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Политика
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
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Обновлено в 12:09
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
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На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
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Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток
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Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
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Происшествия
В Астрахани задержали экс-главу правительства и министра финансов
15% бывших мэров стали фигурантами уголовных дел Ранее правоохранительные органы задержали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского.
Обновлено вчера в 04:41
Гаджеты
Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta
Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Рейнгольд: «В матче „Тамбов“ - „Спартак“ арбитры показали себя подлецами. Вилкову нужно в одно место засунуть свисток»
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Митингующие разделились на несколько групп и выдвинулись от Тверской улицы, где начинался митинг, в сторону Чистых прудов и Лубянской площади.
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Полиция 27 июля задержала у Гостиного двора в Петербурге мужчину, который заявлял, что является начальником восьмого отдела полиции.
Обновлено в 11:15
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Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник
Основатель сети частных клиник "Борис" на Украине Михаил Радуцкий может возглавить министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Ульяну Супрун, которая пребывает на должности исполняющей обязанностей главы ведомства.
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ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
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