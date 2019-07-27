Футбол
Дани Алвес ищет работу через InstagramСпорт-Экспресс 10:16
Защитник сборной Бразилии, бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес опубликовал новую фотографию в Instagram. 36-летний футболист интересуется у подписчиков, где он может разместить свое резюме. Летом 2019-го Алвес покинул "ПСЖ".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Футбол
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Фильм вышел на экраны 24 мая 2019 года.
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В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»
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