Футбол

Дани Алвес ищет работу через InstagramСпорт-Экспресс 10:16

Защитник сборной Бразилии, бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес опубликовал новую фотографию в Instagram. 36-летний футболист интересуется у подписчиков, где он может разместить свое резюме. Летом 2019-го Алвес покинул "ПСЖ".
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«Куда мне отправить свое резюме?» Самый титулованный футболист в истории ищет работу

Sport24.ru08:23

Дани Алвес в инстаграме: «Ищу работу»

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Капитан сборной Бразилии ищет работу через Instagram

Матч ТВ09:10

Капитан сборной Бразилии ищет работу через Instagram

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Дани Алвес ищет работу через Instagram

Спорт-Экспресс10:16

Алвес: ищу работу, куда отправлять резюме?

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Дани Алвес: "Куда мне отправить резюме?"

Soccer.ru08:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Футбол

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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