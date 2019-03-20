Футбол

Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контрактаSports.ru вчера в 15:59

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес останется в команде еще как минимум на один сезон. 35-летний футболист договорился с клубом о продлении контракта до 2020 года с опцией продления еще на год, сообщает Get French Football News со ссылкой на ESPN.
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«ПСЖ» договорился с Дани Алвесом о продлении контракта

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Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

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СМИ: Дани Алвес продлит контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контракта

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