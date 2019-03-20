Футбол
Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контрактаSports.ru вчера в 15:59
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес останется в команде еще как минимум на один сезон. 35-летний футболист договорился с клубом о продлении контракта до 2020 года с опцией продления еще на год, сообщает Get French Football News со ссылкой на ESPN.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин назвал главные проблемы Крыма и Севастополя
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 марта, президент РоссииВладимир Путинпроводит очередное совещание с членами правительства РФ по вопросам развития Крыма.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались от 67 маршрутов
Авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась допуска на 67 своих маршрутов. Об этом говорится в документах Росавиации.
Обновлено в 05:24
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Авто
Scania в 2018 году показала рекорд продаж в России
В 2018 году дилеры марки Scania реализовали в России 7 181 единицу техники, этот показатель стал рекордным за всю историю присутствия компании на рынке нашей страны.
Обновлено в 02:52
Технологии
ЧМК на треть сократил промышленные сбросы
Один из прокатных цехов Челябинского металлургического комбината переведен на оборотный цикл водоснабжения.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Транспорт
«Нордавиа» сменила название на Smartavia
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Турции произошло мощное землетрясение
Землетрясение было магнитудой 6,2 балла.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы
Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21