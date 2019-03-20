Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контрактаSports.ru вчера в 15:59

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес останется в команде еще как минимум на один сезон. 35-летний футболист договорился с клубом о продлении контракта до 2020 года с опцией продления еще на год, сообщает Get French Football News со ссылкой на ESPN.

Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контракта

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