Футбол
Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контрактаSports.ru вчера в 15:59
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес останется в команде еще как минимум на один сезон. 35-летний футболист договорился с клубом о продлении контракта до 2020 года с опцией продления еще на год, сообщает Get French Football News со ссылкой на ESPN.
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Политика
Почему Назарбаев ушел с президентского поста
Обновлено вчера в 17:06
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Спорт
Туктамышева по-японски обратилась к участникам чемпионата мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к участникам чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Мужчина в костюме единорога ограбил магазин в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX
Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Игры
Unity представили короткометражный фильм, созданный на игровом движке
Обновлено вчера в 09:02
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Младший паркетник Volkswagen T-Cross — первые впечатления
Младший паркетник T-Cross построен на самой компактной модификации платформы MQB – А0.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40