Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru 17:11
Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Космос
В небе над ОАЭ появилась парковка для НЛО
В небе образовалась гигантская загадочная дыра.
Обновлено в 07:28
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Музыка
Raw Unkut и Dj Nephil выступят в Москве 23 марта
Украинская диджей Raw Unkut и немецкий музыкант Dj Nephil станут хедлайнерами вечеринки "Спектр" от московского объединения "Кинематика".
Обновлено в 16:51
Экономика
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Как Boeing планирует повышать безопасность самолётов серии 737 MAX
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания выпустит обновлённое программное обеспечение и проведёт переподготовку пилотов самолётов серии 737 MAX.
Обновлено в 12:52
Наука
Учёные MIT научат роботов обращаться с любыми объектами
Обновлено в 10:22
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны 11 подозреваемых по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.
Обновлено в 15:20
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Культура
В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз
В Новом Орлеане отель, празднуя свое 125-летие, предложил гостям вернуть украденные вещи и получить за это приз, не опасаясь наказания.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Футбол
«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди
Обновлено в 15:56
Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Единоборства
Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира
Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
Обновлено в 15:13
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Авто
В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Кино
Пиратские копии фильма «Завод» удалены со 129 сайтов
Напомним, лента российского режиссера Юрия Быкова рассказывает о нескольких рабочих, взявших в заложники хозяина закрывшегося градообразующего завода.
Обновлено в 13:30
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21