Футбол

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru 17:11

Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.
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Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

Sport24.ru17:11

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Спорт-Экспресс17:35

35-летний Дани Алвес продлит контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

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Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»

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Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ15:01

Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контракта

Sports.ru15:59
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