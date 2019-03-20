Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 17:11
Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.
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Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Привычка очень часто и много питаться по ночам больше распространена в больших городах, являющихся центрами регионов России, однако отставание сельских населенных пунктов оказалось не слишком большим (5,5 против 5,6%). Куда большую разницу Росстат нашел между сотрудниками бюджетных организаций и владельцами собственного бизнеса.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На юге Сахалина в жутком ДТП столкнулись иномарки
На юге Сахалина дорогу не смогли поделить два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:04
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Политика
В Симферополе арестовали президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе на двое суток за неподчинение законным требованиям полиции.
Обновлено в 01:03
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В ВМФ РФ раскрыли размер зарплаты командира подлодки
Бывший первый заместитель начальника главного штаба Военно-морского флота РФ (ВМФ), вице-адмирал Олег Бурцев раскрыл размер зарплаты командира подводной лодки.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка
Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Британцев предупредили о дефиците воды через 25 лет
Великобритания может столкнуться с дефицитом воды в течение ближайших 25 лет, если власти страны не предпримут никаких действия для предотвращения этой ситуации.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Хоккей
Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть в гостях «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
«Считаю, что это проявление трусости». Тарьей Бё – о молчании Логинова
Обновлено вчера в 17:57
Общество
СМИ: Гонконг планирует инвестировать почти $80 млрд в создание искусственных островов
Власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города в 624 млрд гонконгских долларов ($79,5 млрд).
Обновлено в 01:00
Общество
Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко
Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44