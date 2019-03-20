Футбол

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 17:11

Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» договорился с Дани Алвесом о продлении контракта

Чемпионатвчера в 17:48

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 17:11

«ПСЖ» договорился о продлении контракта с Дани Алвесом

Sport.ruвчера в 18:44

«ПСЖ» опубликовал информацию о травмах Алвеса, Менье и Дракслера

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 15:01

Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 15:01

Дани Алвес договорился с «ПСЖ» о продлении контракта

Sports.ruвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Финансы

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Привычка очень часто и много питаться по ночам больше распространена в больших городах, являющихся центрами регионов России, однако отставание сельских населенных пунктов оказалось не слишком большим (5,5 против 5,6%). Куда большую разницу Росстат нашел между сотрудниками бюджетных организаций и владельцами собственного бизнеса.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль

Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Происшествия

На юге Сахалина в жутком ДТП столкнулись иномарки

На юге Сахалина дорогу не смогли поделить два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:04
Общество

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Политика

В Симферополе арестовали президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе на двое суток за неподчинение законным требованиям полиции.
Обновлено в 01:03
Хоккей

НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник

«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

В ВМФ РФ раскрыли размер зарплаты командира подлодки

Бывший первый заместитель начальника главного штаба Военно-морского флота РФ (ВМФ), вице-адмирал Олег Бурцев раскрыл размер зарплаты командира подводной лодки.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Космос

На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка

Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Обновлено вчера в 09:07
Общество

Британцев предупредили о дефиците воды через 25 лет

Великобритания может столкнуться с дефицитом воды в течение ближайших 25 лет, если власти страны не предпримут никаких действия для предотвращения этой ситуации.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Хоккей

Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт

«Считаю, что это проявление трусости». Тарьей Бё – о молчании Логинова

Обновлено вчера в 17:57
Общество

СМИ: Гонконг планирует инвестировать почти $80 млрд в создание искусственных островов

Власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города в 624 млрд гонконгских долларов ($79,5 млрд).
Обновлено в 01:00
Общество

Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко

Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное