Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 17:11
Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.
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