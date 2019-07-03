Футбол

Дани Алвес: «Для триумфа остался один последний шаг»Бомбардир.ру 02:33

Для достижения цели осталось сделать один шаг.
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Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки с Аргентиной

Матч ТВ02:57

Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки с Аргентиной

Sportbox.RU02:57

Дани Алвес считает, что сборная Бразилии пожинает плоды каждодневной работы

Спорт-Экспресс00:28

Алвес о выходе Бразилии в финал Кубка Америки: «Осталось сделать один шаг»

Sports.ru00:45

Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шаг

Чемпионат00:39

Кубок Америки. Полуфинал. Бразилия - Аргентина. Все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru01:44

Агуэро: «Перед счётом 0:2 я получил удар от Алвеса»

Soccer.ru00:41
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 09:36
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Обновлено в 00:31
Авто

Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей

В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.
Обновлено в 02:09
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Происшествия

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны

Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию

Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Обновлено в 00:58
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов

«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
Обновлено в 01:46
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Женщина ударила ножом пьяного мужа в ходе ссоры в центре Москвы

Утром 2 июля в Таганском районе столицы женщина нанесла ранения ножом своему супругу.
Обновлено в 01:53
Авто

NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler

Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
Обновлено в 03:05
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Экономика

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика

Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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