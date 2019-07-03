Футбол
Дани Алвес: «Для триумфа остался один последний шаг»Бомбардир.ру 02:33
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей
В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.
Обновлено в 02:09
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны
Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию
Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Обновлено в 00:58
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
Обновлено в 01:46
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Женщина ударила ножом пьяного мужа в ходе ссоры в центре Москвы
Утром 2 июля в Таганском районе столицы женщина нанесла ранения ножом своему супругу.
Обновлено в 01:53
Авто
NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler
Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Экономика
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика
Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45