Футбол
Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки против АргентиныSport24.ru 02:21
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки против команды Аргентины (2:0). Алвес принял участие в первом голе своей команды, обыграв одного из оппонентов и отдав ключевой пас на Роберто Фирмино, который сделал прострел и помог Габриэлу Жезусу открыть счет.
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