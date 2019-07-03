Футбол

Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки против АргентиныSport24.ru 02:21

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки против команды Аргентины (2:0). Алвес принял участие в первом голе своей команды, обыграв одного из оппонентов и отдав ключевой пас на Роберто Фирмино, который сделал прострел и помог Габриэлу Жезусу открыть счет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки против Аргентины

Sport24.ru02:21

Дани Алвес считает, что сборная Бразилии пожинает плоды каждодневной работы

Спорт-Экспресс00:28

Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки с Аргентиной

Sportbox.RU02:57

Алвес о выходе Бразилии в финал Кубка Америки: «Осталось сделать один шаг»

Sports.ru00:45

Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шаг

Чемпионат00:39

Дани Алвес признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки с Аргентиной

Матч ТВ02:57

Агуэро: «Перед счётом 0:2 я получил удар от Алвеса»

Soccer.ru00:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика

В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников

2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка

Обновлено в 04:32
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Транспорт

Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»

Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Футбол

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Авто

Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%

Обновлено в 05:01
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Спорт

Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU

Обновлено в 05:11
Происшествия

Храм опубликовал имена погибших российских подводников

Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Общество

В Англии за $306 тыс. продали редкий автомобильный номер

Номерной знак стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных в Соединенном Королевстве, сообщает 3 июля Daily Express.
Обновлено в 05:45
Политика

В Праге разблокировали перелеты российских авиакомпаний в Чехию

Сегодня сообщалось о том, что некоторые российские авиакомпании вынужденно отменили часть рейсов в Карловы Вары и Прагу.
Обновлено вчера в 06:12
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Игры

Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake

Обновлено в 06:10
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Общество

Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Пушку для танка «Армата» модернизировали

"Уралвагонзавод" завершил работы по модернизации пушки для танка Т-14 "Армата", следует из материалов на сайте предприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное