Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въездГазета.Ru 09:12

Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
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Дана Борисова объяснила запрет на въезд на Украину обманом на границе

Lenta.ru09:57

Дана Борисова о запрете въезда на Украину: это было прогнозируемо, я вовремя унесла ноги

Говорит Москва06:24

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Газета.Ru09:12

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

RT на русском07:09

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

РИА Новости06:41

Дана Борисова призналась, что не удивлена запретом на въезд на Украину

Народные новости06:29

Дана Борисова высказалась по поводу запрета на въезд на Украину

Известия09:30
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Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП

Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Боксёр Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Согласно новой записи на странице российского боксёра Максима Дадашева в «Инстаграме», ещё во время боя с Сабриэлем Матиасом спортсмен перенёс инсульт.
Обновлено в 09:39
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки

В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Спартак» отказался от приобретения Перейро

Как стало известно "СЭ", после многодневных переговоров "Спартак" решил не приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 08:55
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
Обновлено в 08:36
Политика

Украинцы обложили данью украинцев в Европе

Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
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Происшествия

Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе

Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
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На Краснодар обрушился ливень: встали трамваи

Движение трамваев в Краснодаре было нарушено из-за сильного ливня 25 июля.
Обновлено в 09:35
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Автоваз напомнил о трёхдверной версии LADA Калина

Прототип Lada-11174 был создан в 2010 году на АвтоВАЗе, он представлял собой компактный трёхдверный хэтчбек, который мог бы стать заменой малолитражке «Ока», снятой с производства в 2008 году.
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Умер известный голландский актер Рутгер Хауэр

В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актёр столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.
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Усыновившая 118 детей китаянка попала в тюрьму за мошенничество

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Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

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В Петербурге подготовились к празднованию Дня ВМФ России

В Санкт-Петербурге подготовились к празднованию Дня Военно-морского флота России.
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«Манчестер Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу в концовке

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Диетолог перечислила основные ошибки худеющих

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Армия и оружие

Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом

Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
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Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

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Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

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