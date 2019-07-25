Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въездГазета.Ru 09:12
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Боксёр Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Согласно новой записи на странице российского боксёра Максима Дадашева в «Инстаграме», ещё во время боя с Сабриэлем Матиасом спортсмен перенёс инсульт.
Обновлено в 09:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Спартак» отказался от приобретения Перейро
Как стало известно "СЭ", после многодневных переговоров "Спартак" решил не приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 08:55
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука
Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
Обновлено в 08:36
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе
Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
Транспорт
На Краснодар обрушился ливень: встали трамваи
Движение трамваев в Краснодаре было нарушено из-за сильного ливня 25 июля.
Обновлено в 09:35
Авто
Автоваз напомнил о трёхдверной версии LADA Калина
Прототип Lada-11174 был создан в 2010 году на АвтоВАЗе, он представлял собой компактный трёхдверный хэтчбек, который мог бы стать заменой малолитражке «Ока», снятой с производства в 2008 году.
Обновлено в 08:39
Кино
Умер известный голландский актер Рутгер Хауэр
В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актёр столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Общество
В Петербурге подготовились к празднованию Дня ВМФ России
В Санкт-Петербурге подготовились к празднованию Дня Военно-морского флота России.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Диетолог перечислила основные ошибки худеющих
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Политика
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Обновлено в 10:03