Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въездГазета.Ru 09:12
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Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Политика
СБУ задержала российский танкер
Обновлено в 07:25
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Единоборства
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Общество
Норвежцы пожаловались на вторжение «русских лососей»
Обновлено в 12:55
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Федеральные власти США возобновят смертные казни
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Наука
Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий
Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.
Обновлено в 06:15
Спорт
Аплачкина победила в беге на 5000 метров на чемпионате России
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз
Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Радостную новость в Инстаграме сообщил сам Джастин Портман.
Обновлено в 04:44
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Элджей вытеснил Киркорова: определен топ-40 востребованных звезд в РФ
В России представлен новый список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта, в котором признанных грандов эстрады вроде Филиппа Киркорова или Сергея Шнурова сменили молодые и яркие звезды.
Обновлено в 10:05
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский попросил уволить Кличко
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 09:26