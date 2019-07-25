Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въездГазета.Ru 09:12
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Обновлено в 07:05
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Спорт
Логинов и Дмитриева выиграли спринт на чемпионате России по биатлону
На чемпионате России по летнему биатлону состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»
Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон ввёл санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро, а также троих сотрудников ведомства.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Астон Вилла» подписала хавбека «Манчестер Сити»
"Астон Вилла" объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" Дугласа Луиса.
Обновлено в 10:37
Наука
Размеры тел животных уменьшаются из-за изменения климата
Обновлено в 06:54
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Кино
Вышел новый трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 11:29
Авто
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам в качестве выставочных образцов, а по сути автомобиль является роскошным вариантом обычного Changan CS75.
Обновлено в 10:43
Игры
Ролевая песочница Citadel: Forged With Fire выйдет на ПК и консолях 11 октября
Blue Isle Studios объявила, что 11 октября Citadel: Forged With Fire выйдет из раннего доступа Steam на ПК и одновременно будет выпущена на PlayStation 4 и Xbox One.
Обновлено в 10:16
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:48
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Здоровье
Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе
Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Гаджеты
Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов
Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Haló noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие (Halo noviny)
Haló noviny: Имя Станислав Балик общеизвестно, но людям оно знакомо больше благодаря появлению в СМИ политолога, начальника кафедры политологии факультета социальных исследований университета им. Масарика профессора Станислава Балика.
Обновлено в 07:26
Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Tesla сообщила о квартальных убытках свыше $400 млн
Обновлено вчера в 23:32