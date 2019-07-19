с чего всё началось

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Путин заявил о единстве России и Украины Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.

Наука Создан новый материал для литиевых аккумуляторов Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.

Авто Chevrolet презентовал родстер Corvette C8 Американский производитель Chevrolet провел презентацию гоночного родстера Corvette со складной крышей вместо съемной центральной секции.

Здоровье Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Музыка Анна Бузова записала на студии дебютную песню Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Космос OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.

Интернет Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.