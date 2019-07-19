с чего всё началось

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Авто Объявлены цены на Lada Xray Cross с вариатором На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.

Политика Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.

Политика Иран заявил о захвате британского танкера Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.

Политика Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.

Шоу-бизнес Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Политика Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.

Экономика Медведев призвал развивать рынок арендного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Шоу-бизнес Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.

Происшествия В Греции зафиксировали землетрясение Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.

Политика СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Кино Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.

Футбол Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.