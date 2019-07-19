с чего всё началось

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Музыка Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.

Политика В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".

Политика Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации 18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Армия и оружие Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Шоу-бизнес Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, которая привела в ужас ее поклонников.

Футбол Умтити может перейти в «Манчестер Сити» Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.

Технологии Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.

Политика Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400 После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Футбол «Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Политика СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Космос OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.

Политика Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства "Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.

Общество Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Общество Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней.

Технологии Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.