Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистовГазета.Ru вчера в 12:18

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Читать в источнике
Обсудить12
с чего всё началось
Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" выложила в "Инстаграме
" фотографии с майдана и в посте рассказала о будущих съёмках, чем вызвала гнев украинских пользователей.
Life.ruвчера в 11:15

Подробнее о событии

Борисова оценила критику в свой адрес из-за приезда в Киев

RT на русскомвчера в 11:38

Дана Борисова снисходительно ответила украинским националистам

Газета.Ruвчера в 15:23

Дана Борисова отреагировала на истерику украинских радикалов

ФАНвчера в 14:15

Дана Борисова отреагировала на истерику украинских националистов

РИА Новостивчера в 13:36

Дана Борисова ответила на критику украинских националистов из-за визита в Киев

URA.Ruвчера в 15:33

Дана Борисова ответила украинским националистам

Вести.Ruвчера в 12:17

Дана Борисова отреагировала на угрозы украинских радикалов

РЕН ТВвчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Музыка

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии

По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено вчера в 05:59
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Политика

Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК

Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5

«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации

18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Обновлено вчера в 02:56
Армия и оружие

Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, которая привела в ужас ее поклонников.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Умтити может перейти в «Манчестер Сити»

Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:36
Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 00:54
Технологии

Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing

Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 18 июля в 14:58
Футбол

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

«Ливерпуль» уступил «Боруссии» в товарищеском матче

"Ливерпуль" уступил дортмундской "Боруссия" в товарищеском матче.
Обновлено в 00:18
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика

Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном

Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 10:06
Космос

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Общество

Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней.
Обновлено вчера в 19:28
Технологии

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
ещё по теме
Дана Борисова
Российская ведущая
Российская телеведущая. Награждена почётной грамотой руководства Министерства обороны Российской Федерации «За успехи в деле патриотической пропаганды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное