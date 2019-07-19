Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистовГазета.Ru 12:18
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" выложила в "Инстаграме" фотографии с майдана и в посте рассказала о будущих съёмках, чем вызвала гнев украинских пользователей.Life.ru11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено 17 июля в 05:32
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Политика
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
Обновлено в 12:17
Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Футбол
Лэмпард: хочу, чтобы Зума остался в «Челси»
Обновлено в 12:57
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Политика
Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения
Авторы законопроекта предлагают наделить ФСБ правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, пояснил РБК Хинштейн.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Политика
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.
Обновлено в 11:55
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.
Обновлено в 07:10
Происшествия
При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
В Башкирии при запуске двигателя катера произошел хлопок, в результате чего пострадали трое детей.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется Умтити
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37