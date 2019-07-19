с чего всё началось

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Наука Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.

Общество Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.

Религия В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Культура Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.

Политика Владимир Путин прилетел в Магнитогорск Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.

Экономика Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.

Происшествия Адвокат рассказал о первом допросе Абызова Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

Политика Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения Авторы законопроекта предлагают наделить ФСБ правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, пояснил РБК Хинштейн.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75 Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.

Происшествия Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.

Футбол Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Футбол «Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Политика Заммэра Борисполя задержали при получении взятки "Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.

Кино В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.

Происшествия Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.

Происшествия При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей В Башкирии при запуске двигателя катера произошел хлопок, в результате чего пострадали трое детей.