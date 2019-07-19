Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистовГазета.Ru 12:18

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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с чего всё началось
Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" выложила в "Инстаграме
" фотографии с майдана и в посте рассказала о будущих съёмках, чем вызвала гнев украинских пользователей.
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