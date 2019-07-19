с чего всё началось

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Путин оценил вероятность отравления Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Армия и оружие Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.

Общество Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Политика На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

Футбол Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.

Наука Сверхпроводимость муаровой сверхрешетки из графена оказалась настраиваемой Экспериментальные исследования сверхрешеток из трехслойного графена, расположенного между листами нитрида бора, позволили обнаружить фазовые переходы из металлического состояния в моттовский диэлектрик, а из него — в сверхпроводник.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Происшествия Под Донецком уничтожены украинские оккупанты Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Футбол Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2019.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.

Политика Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате» ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Кино Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки» Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Религия В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.