Энергетика
В России может снова подорожать бензинИнвест-Форсайт вчера в 09:49
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года. Тогда власти договорились с нефтяными компаниями о заморозке (соглашение было подписано между 10 компаниями, а также ФАС и Минэнерго).
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с чего всё началось
Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.РИА Новостивчера в 20:35
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
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Обновлено в 07:01
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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
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Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
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Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
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Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
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