Футбол
Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»Матч ТВ 01:40
«Локомотив» забил быстрый гол, нам было непросто справиться с этим, но потом удалось ответить тем же.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
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4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
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Происшествия
В Техасе в результате урагана погибли двое детей
Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Космос
Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:10
Единоборства
Сергей Деревянченко победил Джека Кулкая
Обновлено в 00:17
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество
Спикер Госдумы Володин увеличил в 2018 году доход до 71,7 млн рублей
Обновлено 12 апреля в 12:15
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Футбол
Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с «Ювентусом»
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.
Обновлено вчера в 17:16