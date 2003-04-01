Футбол

Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»Матч ТВ 01:40

«Локомотив» забил быстрый гол, нам было непросто справиться с этим, но потом удалось ответить тем же.
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Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»

Матч ТВ01:40

Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»

Sportbox.RU01:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
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