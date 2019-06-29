Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской областиРЕН ТВ вчера в 23:39

Прорыв дамбы произошел на реке Ока, притоке Ангары, в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом в субботу сообщил представитель администрации района на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

с чего всё началось

В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком. Об этом сообщил представитель администрации Куйтунского района на селекторном совещании с муниципалитетами в субботу, 29 июня.

Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области

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