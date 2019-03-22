Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскимиРБК вчера в 02:36
Трамп, в декабре 2017 года признавший Иерусалим столицей Израиля, 21 марта написал в Twitter, что «пришло время» согласиться и с тем, что Голанскими высотами владеет Израиль. За эти слова его поблагодарил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 21 марта в 13:05
с чего всё началось
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности", - написал Трамп в четверг в своем твиттере.Интерфакс21 марта в 13:05
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