Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскимиРБК вчера в 02:36

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Трамп, в декабре 2017 года признавший Иерусалим столицей Израиля, 21 марта написал в Twitter, что «пришло время» согласиться и с тем, что Голанскими высотами владеет Израиль. За эти слова его поблагодарил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

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