Футбол

«Далянь Ифан» объявил о трансфере ГамшикаSoccer.ru 06:16

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик официально стал игроком китайского клуба "Далянь Ифан". По неофициальной информации, трансфер обошелся в 18 млн евро, а зарабатывать словенец сможет 9 млн евро в год.
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Китайский клуб «Далянь Ифан» объявил о переходе капитана «Наполи»

РБК07:27

«Далянь Ифан» объявил о переходе Хамшика

Спорт-Экспресс05:40

«Далянь Ифан» объявил о трансфере Гамшика

Soccer.ru06:16

«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта с Гамшиком

Чемпионат05:40

Футболист «Наполи» Хамшик перешел в китайский «Далянь Ифан»

Интерфакс-Спорт06:43

«Далянь Ифан» объявил о переходе Гамшика

Sport24.ru05:37

«Далянь Ифан» подтвердил переход Гамшика

Sports.ru05:50
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Происшествия

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Политика

Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В центре Донецка прогремело три взрыва

По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Бетонная плита упала на ногу ребенку в московском парке «Зарядье»

Обновлено в 04:34
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Экономика

Чемезов заявил о потребности ОАК в дополнительных средствах

Честно говоря, не очень хорошее впечатление производит. Там порядка 240–250 млрд руб. требуется дополнительных средств.
Обновлено в 07:49
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Происшествия

На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело

Обновлено в 06:30
Политика

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Финансы

Размещение средств ФНБ принесло в бюджет России более 70 млрд рублей

Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей.
Обновлено в 07:24
Политика

Песков прокомментировал блокировку страниц RT в Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка страниц телеканала RT в социальной сети Facebook является давлением на СМИ.
Обновлено в 06:22
Общество

Россияне увидят суперлуние года

Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Обновлено в 03:02
Спорт

Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону

Как сообщает официальный сайт союза биатлонистов России, Евгений Гараничев, заявленный ранее на участие в чемпионате Европы, пропустит соревнования по рекомендации врачей.
Обновлено в 08:27
Политика

Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром

Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Завод по производству АК в Венесуэле планируется достроить в 2019 году

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить до конца 2019 года, передает «Интерфакс».
Обновлено в 08:03
Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Технологии

Kaspersky Lab зафиксировала всплеск атак банковских троянцев в России

"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:12
Политика

В Европе отказались от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Политика

Nord Stream 2 уложил более половины газопровода «Северный поток — 2»

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток—2" - Nord Stream 2 AG - уложила около 700 километров этого трубопровода, уже более половины газопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.
Обновлено в 08:07
Происшествия

СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти

Обновлено в 03:24
Политика

«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о -16 °С в ночь на 23 февраля в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 23 февраля в Москве ожидается до -16 °С.
Обновлено в 07:13
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Обновлено в 03:32
Экономика

Арест главы Baring Vostok ударил по акциям «Яндекса»

До начала падения с начала этого года котировки «Яндекса» поднялись на 17%.Ранее глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест Калви и его партнеров, отметив, что всегда Baring Vostok была «стандартом законности для рынка».
Обновлено в 05:03
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Марек Гамшик
Словацкий футболист
Словацкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Далянь Ифан» и национальной сборной Словакии. Лучший футболист Словакии 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Китайский футбольный клуб, выступающий в Суперлиге. Представляет город Далянь. Домашний стадион команды - Спортивный центр Даляня, вмещает 61 тыс. человек. Владельцем футбольного клуба является группа компаний Wanda Group, известная своей поддержкой первого профессионального клуба из Даляня, Далянь Шидэ. Клуб был основан 20 сентября 2009 года группой Dalian Aerbin Group и начал выступления со второй лиги. Выиграв турниры второй и первой лиги, команда получила возможность выступать в Суперлиге.
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