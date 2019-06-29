Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости 13:30
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.
Обновлено в 14:35
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Баскетбол
Миротич подпишет контракт с «Барселоной»
Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Технологии
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
Обновлено в 17:06
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:22
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
Обновлено в 06:00
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»
Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Политика
Юлия Тимошенко унизила Вакарчука в прямом эфире
Во время обсуждения очередного проекта по построению светлого будущего для граждан Украины лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук, не смог ответить на прямой вопрос Тимошенко, сколько жители «незалежной» ежемесячно платят за газ.
Обновлено в 15:36
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58