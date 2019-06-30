Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости 13:30
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Наука
Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова задумалась о том, чтобы завести двойника
О своих каникулах телеведущая рассказывает в Instagram, иногда публикуя сразу несколько снимков с курорта в день.
Обновлено в 09:04
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Культура
"Случилась самая настоящая "подстава"!". В "Тавриде" не сдержали эмоций в ответ на постановку выходцев из "Гоголь-центра"
Обновлено в 09:24
Авто
В России растут продажи премиальных автомобилей
За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Здоровье
Названы главные риски рождения ребенка в позднем возрасте
Специалисты британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии назвали главные риски рождения детей в зрелом возрасте.
Обновлено в 21:40
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Город в Иркутской области эвакуируют из-за наводнения
В городе Тулун уровень воды в реке Ия на утро 29 июня составил 1357 см. В городе Тулун Иркутской области проводят эвакуацию местных жителей из-за наводнения.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 18:00
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Экономика
Любой перевод за границу — преступление? Нормы валютного регулирования, которые привели к уголовному делу против топ-менеджеров «Рольфа», абсурдны: эксперты
Обыски в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф», основателем которого является Сергей Петров — бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», привели к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 10:34
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации
Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Космос
Астронавт «Союза МС-11» почти восстановился после 7 месяцев на МКС
Обновлено вчера в 18:46