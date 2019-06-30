Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости 13:30
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.
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Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
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Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Политика
Завершилась встреча президентов Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита G 20 завершилась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:07
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
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Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Армия Турции нанесла удар по позициям в Сирии
Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
Обновлено вчера в 06:11
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено в 18:50
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series
Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк пояснил их появление различающимися предпочтениями потребителей Он пожаловался австралийскому изданию Motoring на критику обновленной BMW 7-Series из-за увеличившейся в размерах радиаторной решетке и объяснил причину их появления.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
Происшествия
Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья
О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
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Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 18:00
Транспорт
Аудиторы Счетной палаты Самарской области добрались до Московского шоссе
Минтранс Самарской области – заказчик ремонта Московского шоссе на участке от пр. Кирова до АСЗ №115 «Роснефть» – виноват в нарушении сроков ремонта дороги, считают в СП Самарской области.
Обновлено в 07:41
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 20:17
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Музыка
Новая песня Уитни Хьюстон выложена в Сети
Кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении Уитни Хьюстона выпущен 29 июня и появился в Сети.
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Происшествия
Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
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Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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