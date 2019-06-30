Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости 13:30

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.
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Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес

RT на русском16:13

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

РИА Новости13:30

У водителей грузовиков за перевес будут конфисковывать груз и машину

Ридус09:40

Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес — Минтранс

Телеканал 360°11:36

За перевес большегрузов будут конфисковывать машину

News.ru09:38

Водителей грузовиков за перевес будут лишать прав и конфисковывать машину

Говорит Москва09:27

Минтранс: за перевес большегрузного транспорта будут лишать прав и конфисковывать машину

ТАСС09:26
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
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