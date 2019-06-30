Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости вчера в 13:30
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.
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Водителей грузовиков за перевес будут лишать прав и конфисковывать машину
Говорит Москвавчера в 09:27
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