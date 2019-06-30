Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости вчера в 13:30

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

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