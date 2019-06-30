Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевесРИА Новости 13:30

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По словам министра, власти также будут конфисковывать автомобиль и груз недобросовестных водителей.

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Космос Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.

Общество Тауэрский мост отмечает 125-летие Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Происшествия Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской республике 29 июня.

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Здоровье Как навсегда избавиться от папиллом-«висюлек»? Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Папилломы появляются чаще всего у людей с ослабленной иммунной системой (перенёсших инфекционные заболевания, злоупотребляющих алкоголем, беспорядочными половыми контактами и т.д.).

Армия и оружие Украинский боевик погиб при несоблюдении техники безопасности во время шиномонтажа Украинский боевик погиб из-за нарушения техники безопасности при шиномонтаже в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.

Общество Новокуйбышевцы против цивилизации и сказали раздельному сбору мусора: «нет» Многие из горожан уверены, что раздельный сбор мусора только усугубит и без того тяжелую жизнь.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Происшествия На Аляске самолет врезался в гору Отмечается, что самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн.

Футбол ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.

Космос Телескоп TESS нашел самую маленькую экзопланету Космический телескоп TESS (NASA) обнаружил самую маленькую экзопланету за все время миссии.

Политика Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Происшествия В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.

Происшествия Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.

Происшествия В центре Москвы загорелся двухэтажный дом Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.