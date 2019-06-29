Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевесГазета.Ru 15:03

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
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Евгений Дитрих
Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза.
— Евгений Дитрих, российский политикКомсомольская правда 14:53

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