Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевесГазета.Ru 15:03

Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза.

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

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