Экономика
Дальневосточным верфям закроют долгиКоммерсантъ вчера в 17:57
В 2018 году ОСК получила только 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке в 336,3 млрд руб. Тяжелое финансовое положение дальневосточных верфей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами наряду с низкорентабельной загрузкой, говорится в материалах Минпромторга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Восемь человек погибли в результате стрельбы в бильярдной в Мексике
Как отмечается, в результате инцидента погибли восемь человек, еще трое - получили ранения.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Политика
США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской области
Выяснилось, что в Новосибирской области примерно 12,8 % семей можно отнести к среднему классу, что позволило региону оказаться на 30 месте рейтинга.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Общее число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 31
Обновлено вчера в 23:21
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:03
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Телережиссер Дмитрий Васильев освобождён из ИВС
Как сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, Васильев решил не оставаться в больнице, куда был переведен из изолятора в связи с повышенным уровнем сахара в крови и поехал домой, где у него есть все необходимые лекарства.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Утечка опасного вещества случилась на трассе в Татарстане
Обновлено вчера в 08:13
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено 10 августа в 14:49
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено вчера в 21:38