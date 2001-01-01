Экономика

Дальневосточным верфям закроют долгиКоммерсантъ вчера в 17:57

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В 2018 году ОСК получила только 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке в 336,3 млрд руб. Тяжелое финансовое положение дальневосточных верфей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами наряду с низкорентабельной загрузкой, говорится в материалах Минпромторга.
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Минпромторг предложил дать денег дальневосточным судостроителям

EastRussiaвчера в 23:18

Дальневосточным верфям закроют долги

Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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