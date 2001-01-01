Финансы
Дальневосточным верфям закроют долгиКоммерсантъ 17:57
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
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