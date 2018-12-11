Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Президент России одобрил идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ранее с такой инициативой выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко. По его мнению, столицей ДФО должен быть Владивосток, а не Хабаровск.

Политика Политика Конгресс США принял законопроект о санкциях против Никарагуа 11 декабря Конгресс США одобрил законопроект Nica Act о санкциях против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, передает телеканал TeleSur.

Политика Политика Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

Политика Политика Финансового директора Huawei выпустят под залог Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Политика Политика Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.

Политика Политика Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию Экс-депутат пояснил, что приехавшим на заработки гражданам Украины приходится выполнять не востребованную россиянами работу.

Политика Политика Путин допустил возможность изменения закона о митингах Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.

Армия и оружие Армия и оружие США установили наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе Власти США установили наблюдательные объекты на границе Турции и Сирии, сообщает 12 декабря Al Arabia.

Политика Политика Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.

Политика Политика Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал решение городской думы Екатеринбурга повысить зарплату мэру и депутатскому корпусу.

Политика Политика Более 40% россиян никогда не читали Конституцию Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».

Политика Политика Американские СМИ предупредили о формировании «Восточной Антанты» Россия и Китай, несмотря на противоречия, формируют "Восточную Антанту", способную противостоять США и НАТО, пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот усилят «Калибрами» Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.