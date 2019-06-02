Дальневосточников хотят удержать льготными кредитамиEastRussia вчера в 20:08

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

с чего всё началось

Гарантийные фонды целевого кредитования хотят создать на Дальнем Востоке, чтобы жители регионов ДФО могли получать займы на льготных условиях. Фонд станет поручителем при оформлении кредитов. Это предложение выдвинула Общественная палата.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Общество Чемодановка оправляется после столкновения с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области прошли похороны мужчины, погибшего в массовой драке местных жителей с цыганами.

Политика Евросоюз обвиняет Россию в организации миграционного кризиса в Европе Автор доклада Родерик Паркес считает, что причина миграционного кризиса в ЕС кроется в соседях: России, странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Происшествия Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии Садовой, возглавлявший НИИТО с 2006 по 2018 год, обвинялся по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся» Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.

Политика Трамп выгнал кашляющего помощника из Овального кабинета Дональд Трамп выгнал своего помощника Мика Малвейни из Овального кабинета из-за того, что он закашлялся во время его интервью.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Политика Huawei оценила убытки из-за санкций США Выручка Huawei в ближайшие два года сократится на 30 миллиардов долларов, заявил основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй, передает ТАСС.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Общество Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Финансы Официальный курс евро снизился на 59 копеек По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Общество Росгидромет назвал самые солнечные города Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".

Общество Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра» 16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Политика В ПЦУ оценили анонсированный Филаретом собор Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал анонсированный лидером неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом Денисенко поместный собор.

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Авто Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.

Футбол Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту» Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту".