Финансы
Дальневосточников хотят удержать льготными кредитамиEastRussia вчера в 20:08
Гарантийные фонды целевого кредитования хотят создать на Дальнем Востоке, чтобы жители регионов ДФО могли получать займы на льготных условиях. Фонд станет поручителем при оформлении кредитов. Это предложение выдвинула Общественная палата.
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с чего всё началось
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.Известиявчера в 17:01
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