Дальневосточников хотят удержать льготными кредитамиEastRussia вчера в 20:08

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

с чего всё началось

Гарантийные фонды целевого кредитования хотят создать на Дальнем Востоке, чтобы жители регионов ДФО могли получать займы на льготных условиях. Фонд станет поручителем при оформлении кредитов. Это предложение выдвинула Общественная палата.

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